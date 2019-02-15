В Центре мугама выступит легендарный Рой Янг с группой "King of Blues"

15 февраля 2019 09:15

17 февраля в Международном центре мугама с концертной программой выступит легендарный исполнитель джаза, блюза и соул Рой Янг с группой "King of Blues"("Король блюза"). Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама.

Творчество Рой Янга - это праздник солнечного нью-орлеанского джаза и вся история настоящего, напитанного страстью многих поколений блюза и свинга 50-60гг. Он выступал на лучших сценах мира с великими Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом, Билом Кобэмом, Билли Шеппардом, Джонни Миччелом.

Его глубокий, завораживающий голос, открытость и мягкий  юмор в общении с аудиторией никого не оставляют равнодушным и превращают каждое выступление певца в невероятное, искромётное шоу. В его исполнении даже самые лиричные композиции звучат настолько задорно, что публика, очарованная ритмами джаза и блюза, предпочитает танцевать.
Сегодня за плечами у Роя Янга более чем полувековая триумфальная карьера, он постоянный гость мировых фестивалей на лучших джазовых площадках мира.

Начало концерта в 20:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова

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