В Центре мугама выступит легендарный Рой Янг с группой "King of Blues"
17 февраля в Международном центре мугама с концертной программой выступит легендарный исполнитель джаза, блюза и соул Рой Янг с группой "King of Blues"("Король блюза"). Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама.
Творчество Рой Янга - это праздник солнечного нью-орлеанского джаза и вся история настоящего, напитанного страстью многих поколений блюза и свинга 50-60гг. Он выступал на лучших сценах мира с великими Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом, Билом Кобэмом, Билли Шеппардом, Джонни Миччелом.
Его глубокий, завораживающий голос, открытость и мягкий юмор в общении с аудиторией никого не оставляют равнодушным и превращают каждое выступление певца в невероятное, искромётное шоу. В его исполнении даже самые лиричные композиции звучат настолько задорно, что публика, очарованная ритмами джаза и блюза, предпочитает танцевать.
Сегодня за плечами у Роя Янга более чем полувековая триумфальная карьера, он постоянный гость мировых фестивалей на лучших джазовых площадках мира.
Начало концерта в 20:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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