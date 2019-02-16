В Баку прошел гала-концерт Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА" - ФОТО

В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся грандиозный гала-концерт Международного детского музыкального фестиваля эстрадной песни "ЗИМА", организованный Beat Group при поддержке Министерства культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом концертной программы участники прошли по красной дорожке перед камерами телеканалов и фотографов. А начался вечер с выступления участников первого фестиваля "ЗИМА".

В мероприятии приняли участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи, воспитанники учебных заведений и музыкальных школ.

"ЗИМА" - это не конкурс, а исключительно песенный фестиваль - призовые места участникам данного музыкального проекта не присуждаются, каждый юный исполнитель будет удостоен диплома. В этом году фестиваль проводился во второй раз и приобрел международный масштаб. К азербайджанским талантам присоединились зарубежные участники - Вадим Цагарейшвили (Россия), Александр Зазарашвили (Грузия), Айлин Алтынкая (Турция), Дарья Москаленко (Украина) и Мария Ермакова (Беларусь).

Участником фестиваля мог стать каждый желающий, но пройти отборочные туры и выйти в финал из более ста участников удалось лишь 21 юному таланту. Перед гала-концертом они много репетировали - их готовили режиссер-постановщик фестиваля "ЗИМА 2019" - заслуженный деятель искусств Азербайджана Ульвия Кенуль, музыкальный продюсер - Рустам Рзаев, педагог по вокалу - заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова, хореограф - Эмин Гусейнов. Для почти всех это был первый выход на большую сцену перед аудиторией, которая полностью заполнила зал Дворца Гейдара Алиева. Ведущими вечера были участники первой "ЗИМЫ" Назрин Асадова и Руфат Мамедов, а также известная телеведущая Лейла Гулиева.

В праздничном гала-концерте приняли участие: Медина Агаева, Магомед Аллахвердиев, Сейхан Ализаде, Кямран Алиев, Вюсаля Бекирзаде, Марьям Велиева, Искендер Гасанзаде, Эмин Мамедов, Эльвин Салманов, Лейла Гурбатлы, Лейла Тагизаде, Иззят Мирзаханова, Селин Шахгусейнова, Эльвира Муртузалиева, Зерин Гафарова, Хошгадем Мехтиева, Фидан Аббасбейли, Кямран Ибрагим, Саид Бабазаде, Замина Нуруллаева, Алия Сулейманова. Выступления сопровождались видеоматериалами об участниках, компьютерными инсталляциями и номерами юных танцевальных коллективов.

Интересно, что у участников были свои небольшие фан-группы из числа одноклассников, близких и друзей, которые во время выступлений поддерживали своих любимцев скандированием их имен и плакатами, а после задаривали цветами. Овации зрителей сопровождали каждое выступление юных артистов. Звездными гостями вечера стали заслуженная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, финалист вокального проекта Səs Azərbaycan Гусейн Абдуллаев и любимец публики Джейхун Зейналов, выступающий под псевдонимом Cin.

Праздничный вечер стал ярким символом детского таланта, искренней дружбы, мира и добра.