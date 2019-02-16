YARAT организует проект с авторами мировых бестселлеров "Человек: познай Себя" - ВИДЕО

С марта по декабрь 2019 года Центр Современного Искусства YARAT организует в Баку новую образовательную программу "Человек: познай Себя" для получения бесплатного дополнительного образования в сфере личностной эффективности. Десять знаменитых лекторов и авторов бестселлеров бесплатно проведут в Баку 20 образовательных мероприятий по саморазвитию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данная программа может помочь как руководителям компаний, так и студентам, педагогам, творческим личностям, независимо от возраста и образования получить практические знания о важнейших навыках современного человека.

Основатель Центра YARAT Аида Махмудова: "Ключевым навыком предстоящих лекций и тренингов является осознанность. Известно, что благодаря развитию этого навыка человек может в корне изменить свою жизнь и освободиться от мнимых ограничений, улучшая навигацию своего личностного роста. Я уверена, что любые подвижки в сторону развития осознанности смогут помочь нам стать более человечными и гармонизировать взаимодействие с окружающими".

Тематика программы включает 4 основных категории для разностороннего самосовершенствования:

Я здесь и сейчас: навыки осознанности.

Мой будущий образ себя и устремление к нему: навыки планирования и достижения желаемого.

Благополучие и счастье: научный взгляд об этом.

Отношения с окружающими: навыки эмпатии, благодарности и прощения.

"Наш мир так стремительно меняется и прогрессирует, что все более актуальной становится наработка навыков, помогающих человеку поддерживать психическую уравновешенность и внутренний баланс. При этом возможность получить дополнительное образование для развития этих навыков имеется не у всех. А данная программа дает возможность эффективно заполнить этот пробел", - отмечает директор программы Арстарулсмирус.

К участию приглашены ведущие эксперты в области личностного развития и авторы мировых бестселлеров из разных стран. Начиная с марта, на протяжении всего 2019 года свои лекции и тренинги будут проводить 10 лекторов и ученых из США, Германии, России, Беларуси, Швеции и Ирландии. Каждый из них представит курс занятий для развития следующих направлений и навыков:

Концентрация внимания

Эмоциональная саморегуляция

Самодисциплина

Стрессоустойчивость

Эффективный отдых

Позитивная психология

На занятиях будут рассматриваться особенности внутреннего мира человека, его привычки и склонности, нейропластичность мозга и методы регуляции психоэмоциональных состояний.

С учетом возможностей приезда лекторов, программа компонуется не последовательно, без линейной взаимосвязи, поэтому можно посещать выборочно отдельные мероприятия.

Согласно программе тренинга, занятия будут проходить в формате:

вводных лекций - общая, ознакомительная информация (2 часа)

тренингов - углубленный уровень, трансформация привычек (от 6 часов до 3 дней)

Программу откроет и проведет первые мероприятия известный американский профессор и преподаватель Барбара Оукли, которая представит свой знаменитый курс "Как научиться учиться". Вы узнаете, как фокусироваться на поставленной задаче, сможете легко запоминать новый и сложный материал, узнаете, как улучшить память. Этот тренинг может полностью изменить ваше отношение к процессу обучения.

Вводная лекция пройдет 7 марта, а тренинг - 8 и 9 марта 2019 года.

Больше информации о Программе доступно по ссылке: www.insan.de

Подробности по телефону 050 289 3132 и по e-mail: info@insan.de