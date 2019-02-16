В Баку прошел вечер русского романса - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся вечер русского романса, организованный совместно с Бакинским молодежным клубом любителей поэзии и Бакинской музыкальной академией (БМА) имени Узеира Гаджибейли. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ.

Гостей вечера приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Участница Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейла Гурбанова рассказала об истории русского романса, как музыкального жанра.

Русский романс - жанр поэтического и вокально-инструментального искусства романса, сформировавшийся на волне веяний романтизма в первой половине XIX века. Ведущий вклад в его становление внесли композиторы Алябьев, Варламов и Гурилёв. "Золотой век" русского романса пришёлся на начало XX века. В советское время, особенно с конца 1930-х годов, романс подвергался гонениям как пережиток царской эпохи, вредный для строителей социалистического будущего. Возрождение традиционной школы русского романса пришлось на 1970-е годы. Существует несколько видов русского романса - классический, городской, цыганский, жестокий и казачий. Серьёзный вклад в классификацию русского романса внёс коллекционер и исследователь жанра Анатолий Титов. Помимо упомянутых видов, им выделены: дворянский, романс-ответ, иронический, актёрский, белогвардейский, тюремный и другие.

На вечере выступили участники Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лала Гусейнова, Нармина Асланова, Эльдар Джанишвили, Кямран Казими, студенты БМА Лейла Джавадова и Руслан Персан, старший преподаватель БМА Алена Инякина и заслуженная артистка Азербайджана Рена Алиева.

В творческом вечере приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников с супругой, представители творческих союзов и организаций соотечественников, студенты вузов Азербайджана.