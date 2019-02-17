Очередной грандиозный концерт зарубежных музыкантов в Филармонии - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся грандиозный концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли. Концерт был примечателен тем, что на нем выступили известные музыканты из России и США.

За дирижерским пультом в этот вечер вновь был известный американо-украинский дирижер, народный артист Украины Хобарт Эрл.

Оркестр в этот вечер повторил программу минувшего дня, сделав лишь одно, но очень весомое изменение - вчерашних солисток, а следовательно и произведение, сменил на сцене молодой пианист-виртуоз Адам Гуцериев, исполнивший Концерт для фортепиано с оркестром №11 Й. Гайдна.

Начавший свою сценическую карьеру в возрасте 5 лет, в 12 Адам уже стал победителем VII Международного музыкального конкурса "Амигдала" в Италии. И до сегодняшнего дня он регулярно выступает с известными оркестрами в крупных концертных залах России, Франции и Бельгии. Адам является студентом профессора Валерия Пясецкого в Московской государственной консерватории.

В июне 2018 года он с успехом исполнил Концерт № 3 Кабалевского в Москве вместе с Датским королевским оркестром и известным дирижером Александром Ведерниковым.

Исполненное им произведение в Баку также было встречено восторженными овациями и возгласами "браво".

Увертюра к опере "Свадьба Фигаро" В.А.Моцарта, и звучавшая в заключении Симфония №4 П.И.Чайковского были также безукоризненны. И снова дирижирование без партитур маэстро вызвало восхищение зала.

Концерт, как и вчера собрал аншлаг. Меломаны столицы остались довольны выступлением известных музыкантов.

Отметим, что Дали и Адам Гуцериевы были рады оказаться в Баку, и подчеркнули красоту города.

"Это наш первый визит в Баку, город очень красивый и здесь невероятно доброжелательные люди. Мы успели погулять по Старому городу, посмотреть Девичью Башню, увидеть Каспийское море, и могу сказать, что здесь очень приятно", - сообщила в беседе с Day.Az Дали.

"Очень красивая архитектура и город сам по себе очень лаконичен, гармоничен. Мы хотели бы приехать сюда вновь, но уже в качестве туристов, чтобы увидеть больше и отдохнуть подольше", - отметил в свою очередь Адам.

Ф. Агаларова