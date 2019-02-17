Максим Фадеев: Я желаю Азербайджану процветания. Благодаря вам я счастлив! - ФОТО - ВИДЕО

В Бакинском конгресс-центр прошел потрясающий концерт российского композитора, продюсера и певца Максима Фадеева, который, без преувеличения, навсегда останется в памяти зрителей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend. В концертной программе также приняли участие народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMİN) и экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина (Molly).

В конце 2018 года Максим Фадеев впервые за 25 лет вышел на сцену в большом сольном концерте в Crocus City Hall в Москве, а второй раз уже в Баку. Концерт в Baku Convention Center прошел при аншлаге, подарив зрителям яркие эмоции, которые на протяжении вечера овациями встречали выступления артистов.

Максим Фадеев поделился своими впечатлениями в İnstagram: "Баку!!! Каждый раз сюда возвращаюсь как в свой родной край! Сегодня второй раз в жизни отыграл концерт по приборам - я уже писал, что на сцене буду полностью глухой. Мне помогает ориентироваться только специальный датчик, установленный на кости головы. Именно этот датчик, с помощью костной проводимости, помогает мне распознавать, что за звуки меня окружают. А также приборы, показывающие длительности песни, ритм, тон и пр. Это сложно - как заново учиться ходить... Но я готов. Я уже делаю эти шаги! Ради вас, потому что вы ждёте меня. И это чувство я не могу выразить просто словами. Мне нельзя петь. Отец говорил мне, что нужно. И я делаю это. Спасибо ему. Баку, спасибо. Спасибо, моя вторая родина. Я желаю Азербайджану процветания, чтобы у вас никогда не было войн, чтобы дети жили под этим небом спокойно. Дай Бог каждому из вас вдвойне, что вы сегодня желали мне. Благодаря вам я счастлив. СПАСИБО. БАКУ, я никогда не забуду сегодняшний вечер!!!"

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