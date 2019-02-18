Концерт Sofar в парикмахерской - Новое звучание тара собрало аншлаг - ФОТО

Объединивший 423 города проект Sofar Sounds провел в Баку свой 13-ый концерт.

Если вы до сих пор не знакомы с этим проектом, то подробнее о нем можете прочитать в нашем материале.

Для каждого своего концерта Sofar ищет не только интересных музыкантов, но и интересные места, где гости в расслабленной обстановке могут послушать музыку. И если обычно это андеграундные музыкальные площадки или квартиры, то на этот раз местом проведения концерта стала парикмахерская "Eyzamoğlu Barbershop", где поместились 50 гостей.

Рок, соул, джаз на этот раз сменились импровизациями азербайджанских национальных инструментов. Шахрияр Иманов (тар), Ровшан Байрамов (уд) и другие музыканты, а также актер Камран Агабалаев, порадовавший публику чтением азербайджанских стихов, устроили настоящее шоу. Многих поразило звучание современных мелодий на азербайджанских инструментах и гости сопровождали исполнение музыкантов восторженными возгласами и аплодисментами.

Концерт был примечателен и тем, что его в качестве гостя посетил основатель легендарной группы "Yuxu" Ибрагим Эмин.

Публика, как и всегда, слушала исполнение музыкантов сидя на полу и попивая свои напитки.

Напомним, что основная цель проекта, охватывающего глобальную музыкальную семью, - объединить талантливых музыкантов в дружеской атмосфере, скрасить магией музыки несколько часов, проводимых в комнате.

Ф. Агаларова