В Баку с успехом прошел показ балета "Жизель" в исполнении солистов из Украины - ФОТО

16 февраля на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялась постановка балета "Жизель" А.Адана с участием ведущих солистов Национальной оперы Украины, народной артистки Украины, лауреата международных конкурсов артистов балета Татьяны Голяковой (партия Жизель) и лауреата международных конкурсов артистов балета Станислава Ольшанского (партия графа Альберта).

Зрители высоко оценили профессионализм Т.Голяковой, который сказывался не только в технике, но и проникновении в психологически сложный образ своей героини, а также великолепное выступление С.Ольшанского в партии Альберта - образ, который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

Прекрасно проявили себя в спектакле и солисты Театра оперы и балета - Аян Эйвазова (Мирта), Тимур Одушев (Лесничий), Джамиля Керимова, Лейла Нариманидзе и др.

Спектаклем дирижировал заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова