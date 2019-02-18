В Ичеришехер состоялось открытие Бакинского дома фотографии - ФОТО

14 февраля в древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер в "Зенджирли бина" состоялось открытие Бакинского дома фотографии.

"İçəri Şəhər" ("Внутренний город") - так называется первая выставка Бакинского дома фотографии, которая открыла публике процесс диалога между городом и фотографом длиной в полтора столетия, и стала документальным свидетельством того, как время не стоит на месте, изменяет не только ландшафт городской среды, ее воздух и свет, но и оптику.

Отметим, что экспозиция возникла благодаря объединению фотоколлекций двух "путешественников во времени" - Санана Алескерова и Бахруза Гусейнзаде, а точнее, благодаря их различному подходу к фотографии.

Художник, исследователь Бахруз Гусейнзаде коллекционирует фотографии уже 15 лет. Его коллекция на сегодня включает как сотни оригинальных фотографий конца XIX - начала XX века, так и архив, насчитывающий около 20 тысяч изображений в виде эстампов, принтов и цифровых копий. Коллекция фотографий фотохудожника Санана Алескерова создавалась в Ичеришехер, где он родился и вырос. На протяжении 40 лет он ведет фотолетопись Ичеришехер.

Добавим, что фотоэкспозиция продлится до 14 апреля. Вход на выставку свободный.

Н. Гасымова