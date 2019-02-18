Лауреат премии Грэмми Екатерина Лёхина: «Азербайджанская земля очень богата на голоса» - ФОТО

Лауреат премии Грэмми, известная российская оперная певица (сопрано) Екатерина Лёхина 15 февраля впервые выступила в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.

В беседе с Day.Az певица отметила, что давно мечтала посетить столицу Азербайджана и безумно рада, что ее мечта сбылась.

"Баку - потрясающий город, здесь удивительно красиво. Конечно же, я погуляла и в Старом городе, где меня переполняли эмоции, потому что там чувствуешь дух времени. Также я была на Приморском бульваре. В Азербайджане живут доброжелательные люди, которые всегда улыбаются и всегда готовы помочь. Я счастлива быть здесь. Также хочу отметить потрясающую азербайджанскую кухню. Это просто песня", - сообщила Е. Лёхина.

Как призналась певица, в годы Советского союза она часто слушала классические азербайджанские произведения, а сегодня она работает с азербайджанскими музыкантами на разных концертных площадках мира.

"Оперная певица, солистка Большого театра Динара Алиева - моя близкая подруга. И кстати, когда я училась в Москве, мы с Динарой занимались у одного педагога - Светланы Нестеренко. Кроме того, я знакома с Юсифом Эйвазовым. Сейчас он делает потрясающую карьеру. Много выступает с супругой Анной Нетребко. А с Эльчином Азизовым мне даже доводилось выступать в опере "Пиковая Дама" в Швейцарии. Не могу не назвать также Муслима Магомаева, который является гордостью всей планеты. Вообще, азербайджанская земля очень плодородная и богатая на голоса", - сказала Лёхина.

Ф. Агаларова