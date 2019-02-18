День рождения Вагифа Мустафазаде отметят в Москве

16 марта 2019 года основоположнику азербайджанского джаз-мугама, пианисту, композитору, джазмену, заслуженному деятелю искусств Вагифу Мустафазаде исполнилось бы 79 лет. В преддверии этой даты - 10 марта в Клубе Игоря Бутмана в Москве соберутся друзья и коллеги джазмена, поклонники его музыки и просто любители джаза, которым предстоит впервые услышать его композиции, сообщает Trend со ссылкой на сайт Клуба, передает Day.Az.

"Но это не означает, что в этот вечер будет звучать только музыка Вагифа. Каждый из выступающих музыкантов расскажет о нем словами или музыкой, расскажет о том, какой след оставил в его жизни этот замечательный, невероятно лиричный музыкант...", - отмечено на сайте Клуба.

Специальным гостем вечера станет сам маэстро Игорь Бутман.