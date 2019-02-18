Азербайджан разработал новые законопроекты в сфере культуры

В Азербайджане разработаны законопроекты "Об охране искусства мугама" и "Об охране ашугского искусства".

Об этом в понедельник во время встречи с участниками проекта "Парламент добровольцев - Азербайджан, 2019" сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнов сказал, что разработка законопроектов исходит из необходимости охраны культуры Азербайджана.

Депутат отметил, что сегодня в Азербайджане уделяется большое вниманию развитию мугама. По его словам, отношение к мугаму не всегда было одинаковым.

"В советское время пытались притеснять искусство мугама, пытались изменить его название", - добавил Гусейнов.

Председатель комитета сказал, что мугам отражает в себе национальное достояние Азербайджана и также способствует признанию Азербайджана в мире.