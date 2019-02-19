В городах Шеки и Мингячевир прошла презентация кинокомедии "Fəlakət" ("Катастрофа") производства студии Cinemazadeh, сообщили Trend в пресс-службе студии, передает Day.Az.

В киноклубах ASAN Həyat CinemaPlus Şəki и CinemaPlus Mingəçevir присутствовал Эльшан Оруджов, который сыграл главную роль в кинокомедии. Актёр фотографировался с гостями мероприятия и раздавал автографы.

В фильме "Fəlakət" рассказывается о любимом и узнаваемом зрителями персонаже Фелакете, его детстве и дворике, где он проживает. Приключения начинаются с того, что один бизнесмен хочет снести жилой двор, где проживает герой, и Фелакет подобно супергерою, намерен решить эту проблему и наказать бизнесмена. Сможет ли Фелакет найти выход из положения, зрители узнают, посмотрев картину.

Главный продюсер фильма - Джафар Ахундзаде, продюсер - Мамед Мамедов, режиссёр - Эмиль Гулиев, оператор - Орхан Аббасофф, авторы сценария - Эмиль Гулиев и Вюсал Ахмедзаде, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, второй режиссёр - Чингиз Гасанов, художник по костюмам - Ольга Шабанова, художник по гриму - Полина Ткаченко, арт-директор - Парвиз Бабаев, звукорежиссёр - Рамзес, звукооператор - Сергей Нетруненко и исполнительный продюсер - Азер Айдемир.

В ролях: Эльшан Оруджев, Азер Айдемир, Нофель Шахлароглу, Ульви Гасанли, Играр Саламов, Орхан Ата, Ляман Мерих, Талех Юзбеков, Насиба Эльдарова, Солмаз Сулейманлы, Заур Балиев, Нахид Керимли, Турал Азизов, Джейхун Мамедов, Вюсаля Гасанли, Светлана Алиева, Сабухи Байрамов, Эмиль Мамедов, Гасан Ага, Азер Салимли и другие.