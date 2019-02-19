Известный певец Чингиз Мустафаев со своей группой Palmas перепел знаменитый хит американской группы Maroon 5 "Girls like you" добавив в исполнение азербайджанские мотивы.

Как сообщает Day.Az, Ч. Мустафаев снял интересный клип на эту композицию. Отметим, что режиссером клипа выступил сам Мустафаев. Первую часть песни певец исполнил как в оригинальной версии, а вот вторую часть музыкант спел на азербайджанский лад, сопроводив ее игрой на национальных музыкальных инструментах.

По сюжету клипа Мустафаев вместе со своей группой, в числе которых музыканты Ройа Мириева, Ризван Алиев, Месуд Аллахвердиев, Орхан Гусейн, выступает на сцене, исполняя "Girls like you" в знакомом нам звучании, а затем музыканты оказываются на азербайджанской свадьбе, где эта песня звучит уже совсем иначе.

Добавим, что Чингиз Мустафаев стал известен после победы в проекте "Новая звезда". Он также принимал участие в международном конкурсе молодых исполнителе "Новая волна". Ч. Мустафаев является лауреатом многочисленных музыкальных премий. На данный момент входит в число самых востребованных исполнителей среди молодого поколения. В основном певец выступает вместе со своей группой Palmas.

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Н. Гасымова