Необычайно разнообразна и насыщена музыкальная жизнь европейских столиц. Десятки фестивалей самого разного направления, высокое качество исполнительского искусства оркестров и ансамблей, виртуозное мастерство дирижеров и солистов.

В этом году отметил свой 20-летний юбилей Берлинский фестиваль современной музыки -"Ultraschall" ("Ультралуч"). В буклете фестиваля помещены статьи двух авторов - художественного руководителя фестиваля Андреаса Гобеля и английского музыкального обозревателя Райнера Полмэна. Интересно, что они оба подчеркивают: "свою историю этот фестиваль начинает с незабываемого (А.Гобель), легендарного (Р.Полмэн) авторского концерта Франгиз Ализаде в 2000 году". Этот концерт состоялся в зале камерной музыки SFB (Дома телевидения и радио Берлина) и широко освещался в газетах "Berliner Zeitung", "Morgenpost", а также в музыкальном журнале "Texte", издаваемом в городе Кёльн.

Кроме того, музыка Франгиз Ализаде прозвучала 15 февраля в Париже, в центре Шостаковича. В концерте, на котором прозвучали произведения одного из крупнейших композиторов ХХ века Бенджамена Бриттена (1913-1976), выдающегося симфониста Дмитрия Шостаковича (1906-1975), Виолончельную пьесу "Oyan!" исполнил французский виолончелист Matthieu Lejeune. Как известно,"Oyan!" был создан Ф.Ализаде по заказу Vlll Международного конкурса имени Мс.Ростроповича в 2005 году для обязательного исполнения всеми участниками этого престижного конкурса в Париже. За лучшее исполнения этой трансцендентальной по трудности пьесы была даже учреждена специальная премия, которую сама автор вручила в финале конкурса немецкой виолончелистке, впоследствии ставшей звездой, Марие-Луизе Хеккер.

У пьесы "Oyan!" оказалась счастливая судьба: она входит в репертуар десятков исполнителей из многих стран, ноты её изданы издательством "Hans Sikorski". А в 2015 году на её основе был создан целый спектакль в Канаде, который "Sasharp Dance Group" исполнил на открытии музея Исламского искусства в городе Торонто.

Продолжает широко исполнять музыку азербайджанского композитора и знаменитый американский квартет "Kronos" из Сан-Франциско. На своём нью-йорском концерте, состоявшемся на днях в прославленном Carnegie Hall, они с огромным успехом сыграли один из самых популярных квартетов современности - "Mugam Sayagi", созданный Ф.Ализаде ещё в 1993 году.

Н. Гасымова