25 мая известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху выступит во Дворце Гейдара Алиева с сольным концертом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную страницу музыканта в Facebook, Марк Элияху был в Баку в последний раз 20 лет назад.

Родившийся в Дагестане в 1982 году в семье знаменитого музыковеда и музыканта Переца Элияху, Марк после возвращения на родину в Израиль изучал как западную, так и восточную музыку, участвовал во многих музыкальных и танцевальных представлениях в Израиле и других странах. Его сольный альбом "Voices of Judea" получил высокую оценку музыкальных критиков.

Примечательно, что в 16 лет он уехал из дома в музыкальное путешествие в поисках себя и своей музыки. Когда он впервые услышал звучание азербайджанского музыкального инструмента кеманчи, то понял, что нашел то, что искал. Тогда он приехал в Баку и 2 года жил и учился игре на кеманче у Адалята Везирова.

"Это просто невероятна, и для меня это большая честь вернуться в Баку спустя 20 лет с моей группой и новым шоу! Очень взволнован этим событием и надеюсь увидеть вас всех на концерте", - отметил Элияху в своем посте в Facebook.

Ф. Агаларова