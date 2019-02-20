В Киеве появится сквер имени оперного и эстрадного певца, баритона Муслима Магомаева.

Об этом сообщается на странице Управления экологии и природных ресурсов КГГА в социальной сети Facebook, сообщает Day.Az со ссылкой на 44.ua.

Сквер имени певца, композитора и народного артиста Муслима Магомаева будет располагаться на земельном участке на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновила, возле кинотеатра "Киевская Русь".

Такое предложение было подано посольством Азербайджанской Республики в Украине.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку (Азербайджан). Первое выступление состоялось в Доме культуры бакинских моряков, тогда Магомаеву было 15 лет. На концерт он пошел втайне от семьи, где были против ранних выступлений из-за риска потерять голос.

В 1961 году Магомаев дебютировал в профессиональном Ансамбле песни и пляски Бакинского военного округа. А в 1962 году за исполнение песни "Бухенвальдский набат" он стал лауреатом VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки.

Известность Магомаеву принесло выступление в Кремлевском дворце съездов в 1963 году на заключительном концерте в рамках фестиваля азербайджанского искусства.

Позднее он начал гастролировать по всему миру.

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений, среди которых арии, романсы, песни. Он является автором более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам.

Певец ушел из жизни 25 октября 2008 года в Москве (Россия). Ему было 66 лет.

22 октября 2009 года состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву из белого мрамора на его могиле в Аллее почетного захоронения в Баку.