20 февраля в Азербайджанском музее ковра подвели итоги конкурса "Шекспир в коврах", посвященного 450-летию со дня рождения выдающегося английского драматурга Уильяма Шекспира.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие, директор Музея ковра Ширин Меликова рассказала, что конкурс "Шекспир в коврах" был объявлен в 2016 году при поддержке Министерства культуры, Азербайджанской государственной академии художеств и представительства British Council в нашей стране. По решению жюри были отобраны три ковра, каждый из которых отличился в специальной номинации.

Министр культуры Абульфас Гараев выразил признательность посольству Великобритании и представительству British Council за содействие в организации и проведении конкурса. "Подобные мероприятия сближают Азербайджан и Великобританию в сфере культуры и искусства. Считаю, что мы должны укреплять и развивать наше сотрудничество. Недавно мы подписали с British Council договор о сотрудничестве. Нас ждет много интересных проектов" , - добавил А.Гараев.

Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон и глава представительства British Council в нашей стране Самр Шах выразили признательность Министерству культуры Азербайджана и руководству Музея за приложенные усилия в деле сохранения и пропаганды искусства ковроткачества во всем мире. Они поздравили победителей конкурса и пожелали им дальнейших успехов.

Затем баронесса Эмма Николсон, посол Великобритании в нашей стране Кэрол Крофтс и глава British Council Самр Шах посмотрели работы победителей конкурса Тельмана Шихиева (абсолютный победитель), Сураи Муганлы (победитель в общей категории) и Айдан Садыхбейли (спецприз от жюри). Данные ковры в течение месяца будут демонстрироваться в музее, а потом переданы британским музеям. Также гости ознакомились с экспозицией для слабовидящих, которая открылась в музее в начале текущего месяца.

В заключение директор Музея ковра Ширин Меликова вручила баронессе Эмме Николсон памятный подарок.