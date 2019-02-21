В Баку во Дворце Гейдара Алиева пятого марта состоится сольный концерт заслуженной артистки, исполнительницы народных песен и мугама Нурии Гусейновой, сообщили Trend организаторы. Концерт посвящен Международному женскому дню 8 марта, передает Day.Az.

На вечере будут представлены народные песни и композиции мугама, а также произведения из репертуара исполнительницы.

Билеты в ближайшее время поступят в централизованные кассы города.

Телефон для справок (012) 4412131.