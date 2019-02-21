В Баку пройдет концерт Нурии Гусейновой
21 февраля 2019 12:12 219
В Баку во Дворце Гейдара Алиева пятого марта состоится сольный концерт заслуженной артистки, исполнительницы народных песен и мугама Нурии Гусейновой, сообщили Trend организаторы. Концерт посвящен Международному женскому дню 8 марта, передает Day.Az.
На вечере будут представлены народные песни и композиции мугама, а также произведения из репертуара исполнительницы.
Билеты в ближайшее время поступят в централизованные кассы города.
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