В Азербайджанском музее ковра в Баку состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса, посвященного 450-летию со дня рождения выдающегося английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры, передает Day.Az.

В своем выступлении на мероприятии директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета "ICOM Азербайджан", заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что конкурс был объявлен в 2016 году и проводился British Council Azerbaijan совместно с министерством культуры Азербайджана и Государственной академией художеств. Было подчеркнуто, что по решению жюри были отобраны три ковра, каждый из которых представлен в специальной номинации.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев выразил признательность посольству Великобритании в Азербайджане и представительству British Council за содействие в организации и проведении конкурса. Было отмечено, что подобные мероприятия сближают Азербайджан и Великобританию в сфере культуры и искусства.

Также было подчеркнуто, что недавно с British Council был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого будет осуществлено много интересных проектов.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании, баронесса Эмма Николсон и глава представительства British Council в Азербайджане Самр Шах выразили признательность министерству культуры и Азербайджанскому музею ковра за деятельность по сохранению и пропаганде искусства ковроткачества во всем мире.

Выступившие на мероприятии поздравили победителей конкурса и пожелали им дальнейших успехов.

Затем гости ознакомились с работами победителей конкурса - Тельмана Шихиева (абсолютный победитель), Сураи Муганлы (победитель в общей категории) и Айдан Садыхбейли (специальный приз жюри).

Данные ковры в течение месяца будут демонстрироваться в Музее ковра в Баку, а потом будут переданы британским музеям.