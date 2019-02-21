На днях Азербайджанский государственный ансамбль танца Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева представил в Стамбуле концертную программу "Мой Азербайджан" и одноактный национальный балет "Кероглу" в рамках проекта "Турецко-азербайджанское общее наследие".

Как сообщает Day.Az, концерт состоялся при организационной поддержке Стамбульского муниципалитета Беюкшехир, Каспийского центра фольклора, образования и исследований, министерства культуры Азербайджана, Государственного комитета по работе с диаспорой и Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева.

Потрясающая хореография и номера, выступления танцоров и яркие национальные костюмы вызвали восторг около 4 тысяч зрителей, заполнивших один из самых больших концертных залов Стамбула.

Народные танцы, отражающие колорит фольклора, самобытность и богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа, потрясающая хореография, мастерство танцоров и яркие национальные костюмы никого не оставили равнодушными.

Напомним, что в январе 2018 года в Стамбуле, а в декабре 2018 года в городе Кастамону ансамбль с большим успехом представил концертную программу под названием "Мой Азербайджан" и одноактный балет "Короглу".

Государственный ансамбль танца Азербайджана создан в 1970 году. Все годы своей деятельности коллектив демонстрирует и пропагандирует уникальные хореографические традиции азербайджанского искусства, его неповторимого фольклора, красоту и изящество национальных танцев.

Ансамбль постоянно участвует в государственных мероприятиях Азербайджана, с успехом гастролирует в России, странах СНГ, США, Италии, Франции, Португалии, Испании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Израиле, Индии, Непале, Южной Корее, Китае, Вьетнаме, Ираке, Тунисе, Алжире, Марокко, Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии, на Кубе и во многих других странах.

Коллектив традиционно представляет культуру своей страны на международных фестивалях и Днях культуры Азербайджана в России, Украине, Грузии, Турции, Австрии, Германии, Египте, Катаре, Китае, Японии, Тунисе и других странах.

В 1991 году за выдающийся вклад в развитие национальной культуры Государственный ансамбль танца был удостоен звания заслуженного коллектива Азербайджана.

Напомним, что Государственный ансамбль танца пережил свое возрождение несколько лет назад, после прихода в ансамбль на должность художественного руководителя народного артиста России Дикалу Музакаева. Была подготовлена уникальная программа, поставлен первый на Кавказе национальный балет. Значительно повысившийся уровень профессионального мастерства танцоров, изменения в художественном оформлении танцевальных номеров и обогащение программы не остались незамеченными зрителями как в Азербайджане, так и за рубежом.

Руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде, балетмейстером - заслуженный артист Ханлар Баширов, директором - заслуженный артист Эльчин Гадимов.

Ф. Агаларова