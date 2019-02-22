На сайте известного нидерландского журнала "+31mag" размещена статья об азербайджанском художественном фильме "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi"). Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

В материале рассказано о фильме, и отмечено, что картина посвящена 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Также указано, что фильм удостоен двух наград фестиваля "European Cinematography Awards", который состоялся в Амстердаме (Нидерланды), в категории "Лучший драматический фильм" и "Лучший художественный фильм".

По словам автора сценария, режиссера-постановщика и генерального продюсера фильма Джалаладдина Гасымова, экранное произведение рассказывает о мультикультуральных ценностях Азербайджанаи азербайджано-германской дружбе.

Фильм "Архив Шоллера" был снят в жанре триллера в 2018 году. Лента повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение на их родине, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Несмотря на художественный характер ленты, события, показанные в ней, на самом деле имели место в жизни семейства Шоллеров.

Съемки проходили в Гяндже, Гёйгеле, Товузе и Баку.

Автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, режиссер - Адиль Гуламов, оператор - Таир Самедоглу, монтаж - Фаиг Нагиев. В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты - Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Бельгии и Германии.