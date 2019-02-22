Международный центр мугама посетила торговый представитель премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане баронесса Эмма Николсон.

За круглым столом в Центре мугама состоялась интересная беседа о прошлом, настоящем и будущих перспективах азербайджанской музыкальной культуры.

После выступления министра культура Азербайджана Абульфаса Гараева, рассказавшего о музыкальной культуре Азербайджана, баронесса Эмма Николсон выразила глубокое удовлетворение положением дел и уровнем экономических связей между Великобританией и Азербайджаном. Она отметила, что очень интересуется устными традиционными жанрами музыкального искусства и информация об этих жанрах азербайджанской музыки ей очень любопытна.

Во встрече также приняли участие директор Центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов, заведующие отделами Института фольклора доктор наук по искусствоведению, профессор Наиля Рагимбейли и заслуженный работник культуры Эльхан Мамедли, секретарь Союза композиторов Азербайджана, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева, руководитель научно-исследовательской лаборатории усовершенствования музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов, исследователь мугамного наследия, доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы и др.

По итогам встречи баронесса Эмма Николсон поблагодарила участников за интересную информацию.

В завершение состоялся концерт мугамной музыки. В исполнении заслуженных артистов Эхтирама Гусейнова и Арзу Алиевой прозвучала композиция "Шур" в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кеманча).

После концерта были сделаны памятные снимки участников встречи в музее Центра мугама.

Н. Гасымова