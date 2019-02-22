"Это было чудесно! Азербайджан для меня - это вкусная кухня, превосходное вино и, конечно, очень радушные люди. А сам Баку - безумно красивый город!", - сказала актриса Ирана Антоненко российским СМИ на презентации фильма "Отрыв", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сейчас красавица продолжает сниматься в сериале Первого канала России "Магомаев" о великом советском музыканте, легендарном азербайджанском исполнителе Муслиме Магомаеве. В картине она исполняет роль супруги Муслима Магомаева - Тамары Синявской. Бакинская часть съемок картины закончилась, и актриса охотно делилась тем, что больше всего поразило ее в столице Азербайджана.Съемки проведены в Баку, Зеленограде и продолжаются в Москве.

Роль Муслима Магомаева исполняет сербский актер Милош Бикович. В фильме также играют Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Мария Шалаева, Ирина Антоненко, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие. Режиссер - Олег Асадулин. "Магомаев" 1 сезон стартует осенью в 2019 году на Первом канале России.

Действие восьми серийного фильма происходит в конце 1960-х годов. В стране брежневская эпоха. Счастливые, но и непростые времена для людей и страны, в целом. В это время на записи концертной программы Муслим Магомаев знакомится с начинающей оперной певицей, Тамарой Синявской. Между ними сразу же вспыхивает страсть, которая потом станет для влюбленных любовью всей жизни. Но тогда, они еще не подразумевали об этом. Тем более, начинающая звезда Большого театра Тамара была замужем, а король советской эстрады Муслим тоже был счастлив с другой. Они решили не ломать жизнь друг друга и оставить все на своих привычных места до судьбоносной встречи. Несмотря на все преграды, свою любовь невозможно упустить. И через какое-то время судьба снова сталкивает Магомаева и Синявскую в Париже...