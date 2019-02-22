АМИ Trend представляет интервью c директором Международного центра мугама, народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым, передает Day.Az.

- Мурад муаллим, что ждет зрителей на концерте "Гексамерон", который пройдет седьмого марта в Центре Гейдара Алиева?

- Если говорить кратко, зрителей ждет большой праздник. Потому что известное произведение "Гексамерон" является одним из самых сложных произведений в мире музыки. В произведении "Гексамерон", которому более 180 лет, отражены все техники игры на фортепиано.

Произведение очень редко исполняется с участием шести роялей и с сопровождением оркестра. В Баку это произведение впервые будет представлено в совместном исполнении шести пианистов. В этом плане, этот день действительно может считаться для любителей музыки большим музыкальным праздником.

- Организация мероприятия в Баку, в Центре Гейдара Алиева также не была случайностью.

- Конечно, в Азербайджане и в Баку проводятся широкомасштабные мероприятия по различным сферам. Баку сегодня превратился также в один из центров музыки. Центр Гейдара Алиева, в том числе, всегда радует нас большими мероприятиями и концертами. Таким образом, реализация седьмого марта проекта "Гексамерон" в Центре Гейдара Алиева отнюдь не случайна. Для этого грандиозного проекта Центр Гейдара Алиева пригласил пианистов из США, Германии, Китая, России и Японии. Горжусь тем, что в таком грандиозном концерте я представлю азербайджанскую исполнительскую школу.

- Когда в Баку начнутся совместные репетиции?

- Совместные репетиции планируется начать с третьего марта, и для этого концерта специально подобраны рояли. Также состоятся соло-выступления исполнителей с сопровождением оркестра. Но, конечно же, вершиной репертуара станет совместное исполнение произведения "Гексамерон" шестью пианистами. Так что, ждем всех зрителей на нашем концерте. Такое редкое, историческое и грандиозное событие нельзя пропустить!

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