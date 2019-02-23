В Бакинском книжном центре состоялась презентация сборника детских пьес-сказок "Уроки с куклами" руководителя студии раннего развития "Üçbucaq" Инны Рустамовой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии директор Baku Book Center Гюнель Рзаева отметила, что данное издание имеет методическое направление и предназначено прежде всего для детских дошкольных учреждений. В книгу, изданную на азербайджанском и русском языках, вошли пьесы-сказки "Урок вежливости", "Встреча с овощами", "Телевизионный вред", "Прощание с осенью", "Сказка про любовь" и другие.

Инна Рустамова рассказала о значении кукол в жизни малышей. Кукла - одна из древнейших игрушек человека. Детям нравится играть с куклами с самого рождения, они помогают развивать мышление, смекалку, умение общаться с людьми. Играя, ребенок использует воображение и творческие способности.

Детские игрушки бывают самыми разнообразными, однако центральное место в жизни любого малыша всегда занимает кукла. Ведь с ее помощью малыш овладевает основными навыкам самообслуживания, воспроизводит поступки окружающих людей, развивает речь и моторику. А чему еще может научить вашего ребенка эта обычная игрушка? Многие родители почему-то уверены, что игра с пупсами - это исключительно девчачье развлечение. В раннем возрасте она заменяет сверстников и готовит отпрыска к будущим контактам с ними. Одевание и раздевание игрушки представляется особенно интересным для детей. Они запоминают, в какой очередности нужно надевать одежду, как застегивать пуговицы и т.д. Все эти умения они затем применяют в реальной жизни. Кукла также помогает пополнить словарный запас новыми словами, запоминания названия различных частей тела (руки, ноги, животик, глаза, нос, рот и уши). С помощью куколки демонстрируются самые разные действия: купаться, бегать, прыгать, лежать, чтобы ребятишки поняли значение глаголов. А также учится правильно держать и использовать такие предметы, как бутылочки, ложки, тарелки, кружки и вилки. Ребенок также обучается первым гигиеническим навыкам: расчесыванию волос, мытью ручек, пользованию зубной щеткой, взаимодействию с горшком. Только с куклой можно поиграть в психологически важное занятие "дочки-матери", которое формирует опыт семейных взаимоотношений, развивает ответственность, заботу и доброту.

Автор книги Инна Рустамова отметила, что, опираясь на данный материал, любой воспитатель, не обладая специальным инвентарем, может организовать интересный и полноценный урок и раскрыть с детьми различные темы.

Презентация сопровождалась интересными и забавными театрализованными сценками по мотивам пьес Инны Рустамовой в исполнении детского аниматора Самиры Меджидовой, а также выступлением участников детского музыкального фестиваля "Симург".