8 марта 2019 года в Rotunda Jazz Hall The Landmark в честь Международного женского дня выступит со специальной программой талантливый итальянский музыкант, виртуоз, лауреат джазовых фестивалей, всемирно известный Фабио Лепоре.

Фабио Лепоре, один из самых выдающихся музыкантов Италии, который смог привлечь внимание к традиционной джазовой музыке, исполняемой на его родном языке, с ценными произведениями золотого века жанра вокального джаза. Его исполнение впечатляет не только любителей джаза, но и слушателей, ищущих оригинальность и особенность в традиционной музыке.

Участник многих международных фестивалей и мероприятий, таких как Лондонский Джазовый Фестиваль, Бостонский Зеленый Фестиваль, Дубайский Джазовый Фестиваль, Blue Bay Джаз Фестиваль Фабио Лепоре, совместно с музыкантами представит в Баку концертную программу.

Организаторы отмечают, что с Фабио Лепоре подарит бакинским женщинам самый красивый праздничный вечер, полный любви и положительных эмоций.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.

Н. Гасымова