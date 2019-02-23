Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли в котором прозвучали произведения молодых азербайджанских композиторов и их оркестровки произведений выдающихся азербайджанских композиторов прошлого столетия.

За дирижерским пультом в этот вечер был заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.

Начался вечер с исполнения произведения магистранта Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли Эльвина Гулиева - Симфониетты для камерного оркестра. Произведение молодого композитора было встречено продолжительными овациями.

Далее прозвучало произведение народного артиста Азербайджана Арифа Меликова "Ötəri anlar", оркестровку которой выполнил Аяз Гамбарли. После чего оркестр исполнил произведение самого Аяза "Exolalia". Талант молодого композитора вызвал аплодисменты зала.

В этот вечер прозвучало произведение еще одного известного композитора Хайяма Мирзазаде - прелюдия "Do" из цикла "Ağlar və qaralar" в оркестровке молодого композитора Тюркар Гасымзаде. А исполненное вслед произведение Тюркар "Zühur" для голоса с оркестром, где солировала заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова, было встречено овациями зрителей.

Произведение выдающегося композитора Гара Гараева Три прелюдии в оркестровке молодого композитора Саида Гани прозвучало в исполнении оркестра и солистов Зарифы Алхасовой (скрипка) и Сабухи Ахундова (альт). После этого оркестр исполнил Пьесу для оркестра Саида Гани, которая также завершилась бурными аплодисментами публики.

В заключении вечера прозвучало произведение еще одного выдающегося композитора Фикрета Амирова "Laylay" из 12 миниатюр в оркестровке молодого композитора Тахира Ибишова. А завершился концерт произведением Тахира - "Surətin xətti".

Многочисленная публика, среди которых были известные деятели культуры, ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли, председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде и другие, наградили оркестр продолжительными овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова