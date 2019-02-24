27 февраля состоится открытие документально-художественной выставки графики народного художника Арифа Гусейнова под названием "Карабахнаме - страницы истории".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке, организованной в Музее современного искусства, будет выставлено свыше 50 документально-художественных графических произведений художника. Основная особенность работ, которые будут представлены на этой выставке, в том, что они безымянные. Нанесенные на графические произведения тексты повествуют об изображенных событиях или личностях. Такие работы художника, как "Письмо Петра I", "Туркменчайский договор", "Расстрелянные памятники", "Карабахская война", "Панахали хан", "Народные музыканты" вызывают особый интерес. Все произведения экспозиции созданы в виде гравюры. Исторические реалии отображены в работах путем неповторимого воображения художника. Черно-белая графика оказывает визуальное воздействие. Выставка, в целом, основана на исторических фактах, и носит просветительский характер. Каждый гражданин Азербайджана должен знать свою историю. Потому, что Карабах - наша земля, наша история.

Ариф Гусейнов родился 30 октября 1943 года в бакинском селе Гала. В 1972 году он окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Выставки художника, который прославился и за пределами Азербайджана, были организованы в Баку, Москве, Праге, Стамбуле, Токио. Его произведения хранятся в Национальном музее искусств Азербайджана, Московском государственном музее искусств народов Востока, Азербайджанской государственной галерее искусств, а также в частных коллекциях.

На протяжении долгих лет художник тратит часть своего времени на работу с молодым поколением, подростками и детьми. Он готовит новую плеяду художников для азербайджанского изобразительного искусства. В своих работах Ариф Гусейнов отражает богатый внутренний мир и традиции азербайджанского народа. Произведения основаны на исторических материалах. На вошедших в цикл работах изображены албанская церковь, исторические события, пейзажи и портреты выдающихся личностей.