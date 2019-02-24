"Мы приходим в этот мир, и вместе с Верой, Надеждой и Любовью нас встречает Мечта. Она не так заметна, как Любовь, мы не призываем ее в трудные минуты, как Веру или Надежду, и Мечта терпеливо ждет своего часа... Иногда она является нам во сне, и тогда мы летаем, поражаясь тому, как же это легко! Но для того, чтобы Мечта осуществилась, недостаточно размышлений. Она требует действия - ты должен трудиться до кровавых мозолей, ощущать вкус горького пота на губах, забыть о сне, ты должен вымолить у Всевышнего океан терпения, чтобы утопить в нем свои страхи, намотать свои рвущиеся нервы на сталь желания и найти в себе мужество, чтобы бросить вызов своим возможностям. И только тогда Мечта перешагнет границу призрачного сна и вручит тебе Победу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Какой же ты мечтатель! ", - часто говорят мне. А я и, вправду, мечтатель и не стыжусь этого...И огромное спасибо всем, кто научил меня мечтать, любить и трудиться ради детей и взрослых, ради Баку и ради того, чтобы город моей мечты узнали и полюбили во всем мире!

В моей душе по-прежнему живет маленький мальчик, который все еще радуется каждому утру и не знает, какие приключения его ждут за порогом дома. Может быть, он напишет новую книгу, придумает необычную выставку или снимет фильм. А пока он радуется, чтобы его мечта сбылась, и люди читают его книгу и она им нравится", - Вечный Бакинец Бахрам Багирзаде.

Заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - победителей ХХ века, а главное - это Человек, которого любят Все! За его любовь к родной земле, патриотизм, искренность, честность, порядочность, доброжелательность, чувство юмора, уважительное отношение к людям старшего поколения, трудолюбие, талант, - Человек, который старается всегда дарить людям радость и позитивные эмоции!

Именно об этом говорили известные личности на презентации очередной книги Бахрама Багирзаде "Мечты сбываются". Среди гостей были такие личности как народные художники Азербайджана Ариф Азиз и Сакит Мамедов, народные писатели Эльмира Ахундова и Чингиз Абдуллаев, народные артисты Васиф Бабаев и Мабуд Магеррамов, заслуженный деятель искусств Рухангиз Гасымова, заслуженные артисты Наргиз Джалилова, Тунзаля Агаева, Таир и Джабир Имановы, режиссер Джавид Имамвердиев, писатели Гюнель Рзаева и Захра Бадалбейли и другие. Особую атмосферу вечеру придало выступление оркестра, в исполнении которого прозвучали известные джазовые мелодии.

К выпуску новой книги-фотоальбома "Мечты сбываются" Бахрам Багирзаде шел долгие годы, а если точнее, целых 30 лет, которые он посвятил творчеству, и за которые судьба подарила ему знакомство и дружбу со многими известными личностями. Воспоминания об этих людях, некоторые из которых уже нет рядом с нами, а также интересные истории легли в основу издания. Все эти воспоминания Бахрам с большой теплотой и уважением хранил в своем сердце, делился с друзьями в социальных сетях и наконец воплотил в вечном - Книге. В числе героев его книги - ученые, писатели, художники, скульпторы, кинорежиссеры, музыканты, телеведущие, актеры, политики, дипломаты, журналисты, спортсмены, врачи, военные, зарубежные знаменитости, друзья и близкие. Многие из них присутствовали на презентации, которая вызвала большой интерес общественности.

"Я благодарен каждому путнику, с которым мне посчастливилось встретиться и пройти часть пути. Кто-то из великих сказал: "Все, что существует на свете, когда-то было мечтой". Не прекращайте мечтать, верьте в себя, идите за своим сердцем, и тогда Мечта подарит вам лучшие свои дары - Свободу и Вдохновение! В этой жизни многое бы не случилось, если бы я не следовал за своей Мечтой. Мечта вела меня дорогами улиц моего любимого города, знакомила с удивительными людьми, отправляла в путешествия, дарила друзей и оберегала от недругов", - говорит Бахрам Багирзаде.

Все средства, полученные от продажи книги, пойдут на лечение детей, страдающих от талассемии.