Показ «Лебединого озера» будет посвящен Международному женскому дню
6 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Один из самых востребованных и любимых зрителями спектаклей "Лебединое озеро" в этот день будет посвящен Международному женскому празднику 8 марта.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в главных партиях выступят ведущие солисты балетной труппы Аян Эйвазова (партия Одетты-Одиллии), заслуженные артисты республики - Макар Ферштандт (партия принца Зигфрида) и Самир Самедов (партия Ротбарта).
В этот день в спектакле также примут участие солисты балетной труппы заслуженная артистка республики Нигяр Ибрагимова, а также Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, Сабина Гаджидадаш, Самира Мамедова, Лейла Нариманидзе, Диляра Мехтиева, Динара Ширинова, Камран Гурбанов и др.
Дирижировать балетом будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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