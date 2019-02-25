6 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Один из самых востребованных и любимых зрителями спектаклей "Лебединое озеро" в этот день будет посвящен Международному женскому празднику 8 марта.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в главных партиях выступят ведущие солисты балетной труппы Аян Эйвазова (партия Одетты-Одиллии), заслуженные артисты республики - Макар Ферштандт (партия принца Зигфрида) и Самир Самедов (партия Ротбарта).

В этот день в спектакле также примут участие солисты балетной труппы заслуженная артистка республики Нигяр Ибрагимова, а также Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, Сабина Гаджидадаш, Самира Мамедова, Лейла Нариманидзе, Диляра Мехтиева, Динара Ширинова, Камран Гурбанов и др.

Дирижировать балетом будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова