В Музейном центре в Баку 12 марта в 19.00 состоится открытие выставки под названием "Zamanla Üz-Üzə" ("Лицом к лицу со временем"), сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

Выставка организована Национальным историко-художественным заповедником Гобустан при поддержке Союза художников Азербайджана и Музейного Центра.

Экспозиция пройдет в рамках проекта "Реинкарнация 5", на ней будет представлено более 40 оригинальных работ (художественные произведения, скульптура, керамика, видеоинсталляция), посвященных Гобустану. Цель проекта - пропаганда культурного наследия Гобустана.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.