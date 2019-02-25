В Баку пройдет выставка "Zamanla Üz-Üzə"
25 февраля 2019 18:25 169
В Музейном центре в Баку 12 марта в 19.00 состоится открытие выставки под названием "Zamanla Üz-Üzə" ("Лицом к лицу со временем"), сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.
Выставка организована Национальным историко-художественным заповедником Гобустан при поддержке Союза художников Азербайджана и Музейного Центра.
Экспозиция пройдет в рамках проекта "Реинкарнация 5", на ней будет представлено более 40 оригинальных работ (художественные произведения, скульптура, керамика, видеоинсталляция), посвященных Гобустану. Цель проекта - пропаганда культурного наследия Гобустана.
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