В Центре мугама прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду
25 февраля в Международном центре мугама состоялся показ спектакля
"Əsgər papağı" ("Шапка солдата") в постановке Шушинского государственного музыкального драматического театра. Мероприятие было приурочено к 27-летию трагических событий в Ходжалы.
События, разворачивающиеся в спектакле по произведению Эльнуры Абдуллаевой, основаны на реальных событиях 1992 года, показывающих бесчинства армянских вандалов в отношении мирного азербайджанского населения.
Режиссер-постановщик спектакля Сардар Гёзалов, художник-постановщик - Валех Мамедов, музыкальное оформление - Мирвугар Насиров. Главный режиссёр театра - заслуженный артист республики Логман Керимов.
Отметим, что умелая игра актёров наглядно отобразила трагические события тех горьких дней.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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