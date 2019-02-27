25 февраля в Международном центре мугама состоялся показ спектакля

"Əsgər papağı" ("Шапка солдата") в постановке Шушинского государственного музыкального драматического театра. Мероприятие было приурочено к 27-летию трагических событий в Ходжалы.

События, разворачивающиеся в спектакле по произведению Эльнуры Абдуллаевой, основаны на реальных событиях 1992 года, показывающих бесчинства армянских вандалов в отношении мирного азербайджанского населения.

Режиссер-постановщик спектакля Сардар Гёзалов, художник-постановщик - Валех Мамедов, музыкальное оформление - Мирвугар Насиров. Главный режиссёр театра - заслуженный артист республики Логман Керимов.

Отметим, что умелая игра актёров наглядно отобразила трагические события тех горьких дней.

Н. Гасымова