Звезды оперы России и Азербайджана примут участие в «Севильском цирюльнике»
9 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Для исполнения в опере партии Фигаро руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен солист Гамбургской Государственной оперы (Германия) и Московского театра "Новая опера" им. Е.Колобова, лауреат международных конкурсов вокалистов Алексей Богданчиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, наряду с ним в этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета, народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Розины), Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), заслуженные артисты Фарид Алиев (партия графа Альмавивы), Турал Агасиев (партия Фиорелло), а также солисты Нина Макарова (партия Берты), Фирус Мамедов (партия офицера) и др.
Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Реквием по Ходжалы - ФОТО
В Баку пройдет выставка "Zamanla Üz-Üzə"
В Азербайджане пройдет конкурс, посвященный Насими
Молодые музыканты посвятят концерт Международному женскому дню
Прогноз погоды на завтра
-
26 Фев. 18:15 15 360
-
26 Фев. 14:54 15 298
-
10:05 6 234
-
26 Фев. 15:14 5 073
-
26 Фев. 22:52 4 801