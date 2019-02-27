9 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Для исполнения в опере партии Фигаро руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен солист Гамбургской Государственной оперы (Германия) и Московского театра "Новая опера" им. Е.Колобова, лауреат международных конкурсов вокалистов Алексей Богданчиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, наряду с ним в этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета, народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Розины), Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), заслуженные артисты Фарид Алиев (партия графа Альмавивы), Турал Агасиев (партия Фиорелло), а также солисты Нина Макарова (партия Берты), Фирус Мамедов (партия офицера) и др.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова