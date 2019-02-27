В Музее каменной летописи в Баку шестого марта состоится День итальянского дизайна. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Мероприятие состоится при совместной организации посольства Италии в Азербайджане и Итальянского торгового агентства.

Отметим, что День итальянского дизайна в столице Азербайджана поводится уже не первый год. В 2018 году мероприятие состоялось с участием известных дизайнеров и архитекторов, представителей деловых кругов. Оно было посвящено продвижению ведущих итальянских технологий в стране и налаживанию сотрудничества между Италией и Азербайджаном в различных секторах.

Традиционно, весь мир отмечает День итальянского дизайна второго марта - в самом начале весны - самого креативного и творческого сезона. Как считают сами итальянцы, дизайн у них в крови и по-другому мыслить и жить они не умеют: их креативный подход к проектированию лег в основу многих образовательных процессов, современных стилей и бизнес-планирования компаний.