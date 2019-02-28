Итальянский пианист провел мастер-класс в Баку - ФОТО
28 февраля 2019 11:22 183
Итальянский пианист, выпускник Миланской консерватории Марко Фалосси провел для студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Во время мастер-класса, на котором присутствовали студенты, а также профессорско-преподавательский состав учебного заведения, были рассмотрены произведения зарубежных композиторов.
Основываясь на репертуаре, представленном в ходе мастер-класса, пианист дал ценные советы студентам. Занятие было встречено учащимися Академии с большим интересом.
Отметим, в 2007 году Марко Фалосси основал ассоциацию пианистов FaSolSi для обучения посредством методики, создателем которой он является.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 февраля 18:24 584
Азербайджанские фильмы удостоены наград в Мексике - ФОТО
27 февраля 16:54 415
Новый проект YARAT: Невероятные возможности познать себя с новых сторон - ВИДЕО
27 февраля 15:13 556
В Баку пройдет День итальянского дизайна
27 февраля 13:53 1 520
Звезды оперы России и Азербайджана примут участие в «Севильском цирюльнике»
27 февраля 10:44 473
В Центре мугама прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду
-
27 Фев. 12:56 13 696
-
27 Фев. 15:30 13 540
-
27 Фев. 18:30 10 194
-
27 Фев. 12:20 9 143
-
27 Фев. 14:59 7 910