Итальянский пианист, выпускник Миланской консерватории Марко Фалосси провел для студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Во время мастер-класса, на котором присутствовали студенты, а также профессорско-преподавательский состав учебного заведения, были рассмотрены произведения зарубежных композиторов.

Основываясь на репертуаре, представленном в ходе мастер-класса, пианист дал ценные советы студентам. Занятие было встречено учащимися Академии с большим интересом.

Отметим, в 2007 году Марко Фалосси основал ассоциацию пианистов FaSolSi для обучения посредством методики, создателем которой он является.