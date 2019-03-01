Венский оперный бал открылся в четверг в 63-й раз в Венской государственной опере. Самым ярким украшением главного государственного бала Австрийской Республики стало выступление на нем российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга, азербайджанского певца Юсифа Эйвазова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Традиционно концепция бала содержит пролог, который состоит из выступления известных оперных артистов. В этом году права приветствовать венскую публику удостоилась Анна Нетребко с супругом. Сначала Юсиф Эйвазов исполнил арию Калафа "Nessun dorma" из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини, затем Нетребко порадовала собравшихся песней "Il bacio" Луиджи Ардити. В завершение оба исполнили дуэтом "O soave fanciulla" из оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

Танцевальная программа открылась торжественным выходом и полонезом в исполнении дебютантов бала в составе 144 пар, чей возраст составляет от 17 до 24 лет. Концертная часть продолжилась вальсом Иоганна Штрауса (сына) "На прекрасном голубом Дунае", после чего пары хором произнесли фразу Alles Walzer!, пригласив всех гостей присоединиться к ним. Музыку на балу исполнял оркестр Венской оперы в составе 150 музыкантов.

Мероприятие ежегодно собирает множество гостей со всего мира. В этом году приглашенным гостем федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена стала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама.

Венский оперный бал считается одним из самых престижных в Австрии и является центральным событием бального сезона, который длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. Традиция оперного бала включает в себя строгий этикет: мужчины могут появляться на балу только во фраках, белых жилетках и белых бабочках, а дамы - в вечерних платьях. На мероприятие ежегодно собирается около 5,5 тыс. гостей, среди них - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта. Красочное музыкальное действо, за которым у экранов телевизоров наблюдает более 2 млн человек, заканчивается в пять утра на следующий день.

Ежегодно с ноября по март в Вене открывается бальный сезон, в рамках которого проходит более 400 балов с участием нескольких тысяч гостей. Представители разных профессий устраивают роскошные балы в венской ратуше, во дворце Хофбург, а также других исторических местах города. В этот период организуются балы охотников, врачей, юристов, владельцев кофеен. Особое внимание приковано к самому шикарному Оперному балу в Венской государственной опере.