В Филармонии состоится концерт симфонического оркестра с участием скрипача-виртуоза
7 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт с участием молодого скрипача-виртуоза, заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Годжа Ганиева.
Как сообщает Day.Az, он выступит в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.
Отметим, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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