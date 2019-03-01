7 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт с участием молодого скрипача-виртуоза, заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Годжа Ганиева.

Как сообщает Day.Az, он выступит в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.

Отметим, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова