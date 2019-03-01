Известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху совместно с солисткой Азербайджанского телевидения и радио, заслуженной артисткой Азербайджана, талантливой ханенде Бейимханым Велиевой презентовал новую песню на одно из самых популярных стихотворений тюркоязычного мира Мухаммед Хусейна Шахрияра "Ulduz Sayaraq" ("Считая звезды"). Песня была представлена под названием "Do you remember" ("Помнишь ли ты").

Как сообщает Day.Az, автором данной композиции является Марк Элияху. Отметим, что это демонстрирует уважение и любовь музыканта к азербайджанскому мугаму и нашей культуре.

Добавим, что Марк Элияху выступит во Дворце Гейдара Алиева с сольным концертом 25 мая.

Родившийся в Дагестане в 1982 году в семье знаменитого музыковеда и музыканта Переца Элияху, Марк после возвращения на родину в Израиль изучал как западную, так и восточную музыку, участвовал во многих музыкальных и танцевальных представлениях в Израиле и других странах. Его сольный альбом "Voices of Judea" получил высокую оценку музыкальных критиков.

Примечательно, что в 16 лет он уехал из дома в музыкальное путешествие в поисках себя и своей музыки. Когда он впервые услышал звучание азербайджанского музыкального инструмента кеманчи, то понял, что нашел то, что искал. Тогда он приехал в Баку и 2 года жил и учился игре на кеманче у Адалята Везирова. С грандиозной концертной программой музыкант приедет в Баку спустя 20 лет.

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Франгиз Агаларова