27 февраля в Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка заслуженного художника Азербайджана Рафаэля Аббасова.

Выставка проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана и Союза художников Азербайджана. Куратор выставки - заслуженный художник Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев.

Выставка охватывает период начала девяностых годов прошлого столетия и до настоящего времени, что позволяет видеть, как рос и совершенствовался профессионализм художника. В экспозиции представлены 63 картины всех жанров, к которым обращался Рафаэль Аббасов за весь период своей творческой жизни: портреты, тематические работы, пейзажи и натюрморты.

Портреты, вышедшие из-под кисти Рафаэля Аббасова, реалистичны сохранёнными в них личностными эмоциями людей, изображённых на них. Особое место в экспозиции занимали портреты Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Экспозиция выставки "выстроена" так, что портреты "знаковых людей" в культуре республики органично "соседствуют" с пейзажами и натюрмортами. Они словно "перекликаются" палитрами, создавая единую сюжетную линию воспевания родной земли. В картинах Рафаэля Аббасова чувствуется влияние великих азербайджанских мастеров, среди которых имя его Учителя - Надира Гасымова. В его портрете нельзя не отметить особое "построение" - талантливый живописец на фоне Каспия. Любовь к морю "была передана по наследству", что доказывают картины Рафаэля Аббасова, где Каспий предстаёт в его разнообразии. Тут же, рядом спокойствие и красота пейзажей регионов Азербайджана, переданных с удивительной глубиной любви. Сочетание цвета и изобразительной техники создают неповторимую атмосферу, присущую территории, вобравшей в себя и сухую строгость степей и песчаных берегов, и влажную прохладу лесов, и суровую "грубость" горных массивов. И на каждой картине удивительное небо, "отражающее" бесчисленную "палитру природных эмоций". Натюрморты Рафаэля Аббасова - это своеобразная "кода", без которой невозможно представить богатство Азербайджана, даруемого его щедрой землёй в "обрамлении" предметов быта, создающих национальный колорит и "дающих особое дыхание" сюжетам.

Столь полный цикл представленных разнообразных изобразительных работ даёт понимание, что творчество Рафаэля Аббасова - это продолжение наследия азербайджанских корифеев. Произведения Аббасова хранятся в частных коллекциях в Германии, США, Австрии, Японии, Турции, а также в Азербайджанском национальном музее искусств и Академии художеств России. Работы Аббасова экспонировались в США, Мексике, Франции, Шри-Ланке, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии, Иране, Турции, России. Его творчеству посвящено множество публикаций в СМИ, передач на радио и телевидении, как на родине, так и за рубежом.

Выставка продлится до 5 марта 2019 года.

Татьяна Иванаева