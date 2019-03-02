В рамках культурного сотрудничества между Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Сербским национальным оперным театром в Белграде 23 февраля состоялся показ оперы "Богема" Дж.Пуччини, а 27 февраля - оперы "Трубадур" Дж.Верди.

В этих спектаклях приняли участие заслуженная артистка Азербайджана, президентский стипендиат, обладательница национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова, которая исполнила партии Мими в опере "Богема" и Леоноры в опере "Трубадур".

Дирижировал спектаклями главный дирижер Азербайджанского Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Стоит отметить, что оба спектакля прошли при полном аншлаге и были встречены восторженными овациями публики и получили широкое освещение в СМИ Сербии.

Как сообщил в беседе с Day.Az Эйюб Гулиев, коллектив Театра Сербии с большой теплотой и вниманием отнесся к азербайджанским музыкантам.

"Было очень интересно работать с Сербским национальным оперным театром, который является ведущим очагом культуры в Сербии и все спектакли, проекты, проходящие в его стенах, имеют большой интерес и спрос у публики. Кстати, публика у них очень требовательная, она относилась с вниманием к каждой нашей фразе, движению, нюансам в исполнении музыкантов", - сообщил дирижер.

Э. Гулиев также отметил, что азербайджанских музыкантов в Сербии очень поддержало посольство Азербайджана в этой стране, Центр культуры Азербайджана в Сербии, а также наши соотечественники.

Дирижер добавил, что генеральный директор Сербского национального оперного театра Даян Савич после первого же спектакля выразила свой восторг профессионализмом наших музыкантов. Очень много теплых слов она сказала в адрес Азербайджанского театра оперы и балета, в адрес нашей оперной школы, оперного искусства, азербайджанских молодых музыкантов.

"Даян Савич изъявила желание в дальнейшем еще теснее сотрудничать с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета. И в этом, конечно же, огромная заслуга директора нашего Театра оперы и балета Акифа Меликова, который лично поддерживал эту инициативу и оказал большое внимание реализации этих планов", - сообщил Э. Гулиев.

Стоит подчеркнуть, что после спектакля театр Сербии просил азербайджанских музыкантов не уезжать, а остаться поработать еще немного в их театре.

Выступление азербайджанских музыкантов вызвало большой отклик в СМИ Сербии. Все ведущие издания писали о гастролях наших соотечественников, критики оставляли положительные отзывы, что является очередным успехом азербайджанского оперного искусства.

Добавим, что 16 марта в рамках этой же программы в Азербайджанском театре оперы и балета состоится опера "Трубадур" Дж.Верди с участием ведущей солистки Сербского национального оперного театра, лауреата международных конкурсов вокалистов Ясмины Трумбеташ, которая исполнит партию Леоноры. Следует отметить, что Ясмина Трумбеташ является одновременно и директором оперной труппы Сербского оперного театра.

Ф. Агаларова