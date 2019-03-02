Четырнадцатилетняя Ханым Ахмадиева из детского дома номер два поселка Гюнешли прошла отбор на международный вокальный конкурс "Ты супер!" телеканала НТВ. Смотрите видео Sputnik Азербайджан с участницей проекта, как передает Day.Az.

Уже анонсирован старт нового сезона международного вокального шоу "Ты супер!", который проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, а значит, в Москву съезжаются талантливые дети, которые остались без попечения родителей - воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемных семей.

В новом сезоне "Ты супер!" Азербайджан представляет воспитанница детского дома номер два Сураханского района города Баку Ханым Ахмадиева. Девочка начала петь с малых лет, однако ее таланта никто не замечал. Попав в детский дом, педагоги по вокалу всерьез занялись Ханым и теперь она является участницей международного вокального конкурса.

"Я так счастлива, даже не знаю, какими словами выразить свои чувства. Постараюсь проявить себя на "Ты супер!" и представить Азербайджан на высоте", - сказала Ахмадиева в интервью Sputnik Азербайджан.

В первом сезоне конкурса Азербайджан представляли две юные исполнительницы - Парвана Алджанова из Баку и Хошгедем Мехтиева из Гянджи. Во втором сезоне на большой сцене себя проявили Самед Новрузов из Баку и Намик Джабраилов из Загатальского района.

Отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

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Конкурс стартует пятого марта с концерта в Кремле, а девятого марта - в телевизионном эфире. За подробностями следите на Sputnik Азербайджан.

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