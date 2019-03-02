В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Мустафы Марданова (10 марта 1894 - 28 декабря 1968 года), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано Министерством культуры, Союзом театральных деятелей Азербайджана, Государственным академическим национальным драматическим театром и Государственным театральным музеем.

Вначале гости вечера ознакомились с фотоэкспозицией, отражающий жизнь и творческий путь известного актера.

В своем выступлении председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель и директор театра, народный артист Азерпаша Нематов, отметил заслуги Мустафы Марданова в развитии азербайджанского театра и кино, который завоевал любовь зрителей великолепной актерской игрой, неповторимой харизмой и легким юмором.

Народный артист Гаджи Исмайлов рассказал о успехах Мустафы Марданова в кино. Было отмечено, что в конце 20-х - начале 30-х годов актеру часто предлагали роли в кино. Актер мастерски воплощал образы, создавая галерею запоминающихся ролей. Ярким событием в творчестве Мустафы Марданова стало участие в съемках фильма "Крестьяне", режиссером был брат актера Самед Марданов, в котором он исполнил две противоположные друг другу роли.

Выступившая от имени семьи племянница актера Нурана Марданова выразила признательность организаторам и участникам мероприятия.

На вечере были показаны фрагменты из фильмов, в которых снимался актер, а затем на сцене театра состоялся показ спектакля "Müfəttiş" ("Ревизор").

Отметим, что Мустафа Марданов с 1921 по 1922 годы был директором Азербайджанского драматического театра в Тбилиси. В 1924 году Марданов окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и продолжил свою работу в Азербайджанском государственном драматическом театре в Баку. На сцене драматического театра он играл в постановках "Ревизор" (роль Хлестакова), "На дне" (Лука), "Без вины виноватые" (Шмага), "Увядшие цветы" (Абдул), "Гамлет" (Полоний), "Семья Атаевых" (Садыхов) и многих других. В кино он снимался в таких фильмах, как "Во имя Бога", "На разных берегах", "Гаджи Гара", "Севиль", "Сельчане", "Новый горизонт", "Встреча", "Черные скалы", "Где Ахмед?", "Именем закона". Широкую популярность Марданову принесла сыгранная им роль интеллигента Гасан-бека в фильме "Не та, так эта". С 1962 по 1968 год Марданов был председателем Азербайджанского театрального общества. Перевёл ряд пьес на азербайджанский язык.