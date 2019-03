Десятикратный обладатель премии "Грэмми", лауреат премии "Эмми", шестикратный обладатель награды Billbord, легендарный джазовый исполнитель Артуро Сандоваль выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку с зажигательной концертной программой "Латино".

Ведущий вечера педагог Азербайджанской национальной консерватории, джазовый обозреватель Тофик Гасансой в начале вечера рассказав публике о важных этапах в биографии музыканта, отметил влияние на его творчество легенды джаза Диззи Гиллеспи.

"Протеже легенды джаза Диззи Гиллеспи Артуро Сандоваль родился на Кубе в Артемисе, маленьком городе в окрестностях Гаваны 6 ноября 1949 года. Сандоваль начал обучаться игре на классической трубе в 12 лет, но быстро поддался очарованию мира джазовой музыки. С тех пор он превратился в одного из самых признанных во всём мире музыкантов, играющих на джазовой трубе и флюгельгорне.

Сандоваль известен также как исполнитель классический музыки, регулярно выступающий с ведущими симфоническими оркестрами мира. Он является автором концерта для трубы "Concert of or Trumpet & Orchestra". Своим мастерством классического исполнителя музыкант завоевал признание самых прославленных дирижеров, композиторов и симфонических оркестров во всем мире.

Исполнение Артуро Сандоваля можно услышать в записях со многими музыкантами, среди которых Диззи Гиллеспи, Вуди Герман, Тони Беннет, Фрэнк Синатра, Род Стюарт, Алиша Киз и многие другие. Он также создал музыку ко многим известным кинофильмам", - сообщил Т. Гасансой.

Ведущий вечера также отметил, что биография Сандоваля стала основой фильма компании 2000 TV "For Love or Country: The Arturo Sandoval Story", где главную роль сыграл Энди Гарсия.

Добавив, что посольство США выступило спонсором концерта, Тофик Гасансой пригласил на сцену посла США в Азербайджане Уильяма Гила.

Уильям Гил, в свою очередь, выразил благодарность организатору концерта, генеральному директору Premier LTD Art Management Назакет Гасымовой и Дворцу Гейдара Алиева.

Артуро Сандоваля многочисленная публика встречала овациями и восторженными возгласами. Виртуозный трубач в этот вечер удивил бакинских зрителей еще и исполнением на фортепиано, ударных, а также умопомрачительными скэтами и даже вокальным исполнением. Артуро Сандоваль также исполнял композиции собственного сочинения, что еще раз продемонстрировало то, что он является выдающимся музыкантом. Но, все же, его исполнение на трубе достойно особой похвалы. Публика слышала ноты, которых, казалось бы, просто нет у этого инструмента. И это было оценено зрителями по достоинству.

Наблюдая за энергичным исполнением музыканта с трудом верилось, что ему в ноябре исполнится 70 лет. Своей зажигательной энергией он заряжал и публику, которая не переставала аплодировать его игре, а также сольным импровизациям солистов бэнда легендарного трубача.

Перкуссионист Тики Пасиллас, саксофонист Майк Такер, пианист Макс Геймер, басист Джон Белзегай и ударник Джони Фрайди своими улыбками и искренним исполнением сделали вечер незабываемым.

Артуро Сандоваль сообщил публике, что посещал баку в 1970-е годы, и что счастлив был вернуться сюда снова. Он также отметил, что город поразил его своей красотой, и что он планирует прогуляться по Баку.

В заключении концерта публика еще долго не отпускала музыкантов. После музыкант еще долго фотографировался с поклонниками своего творчества и раздавал автографы.

Франгиз Агаларова

Фото: Азертадж