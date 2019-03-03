И в наши дни женщина-дирижер скорее исключение, чем правило. Виной тому отчасти традиции - к примеру, в Венской филармонии женщины не имели права даже играть в оркестре вплоть до 1993 года. Женщина-дирижер продолжает оставаться экзотикой. Мужчин в этой профессии около 600, а женщин всего 21, говорит заслуженная артистка Азербайджана Туран Манафзаде, которая выступила вместе с Государственным камерным оркестром Гара Гараева в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вообще то, Туран Манафзаде - пианист, выпускница Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, лауреат международных конкурсов, около двадцати лет живет и работает в Турции. Ее отец Ислам Манафов - пианист, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Турецкого университета Yeditepe, выпускник Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, основатель, художественный руководитель, солист и дирижер Турецкого камерного оркестра молодых виртуозов. А брат Абузар Манафзаде - пианист, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов, выпускник Anton Bruckner Privatuniversität и Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, обучается в Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Вот такая музыкальная семья!

"Несмотря на то, что мы живем и работаем за пределами Азербайджана, мы стараемся быть ближе к нему через музыку. Наша семья представляет Азербайджан по всему миру, и это большая честь - успешно и достойно представлять в мире свой народ", - говорит Туран Манафзаде.

Первая и единственная азербайджанский дирижер-женщина, одна из немногих представительниц всего тюркского мира, Туран Манафзаде говорит, что одно дело играть соло на фортепиано, другое - руководить целым оркестром.

"Женщина-дирижер большая редкость в мире. Конечно, тут имеет место стереотип: многие думают, что дирижер - исключительно мужская профессия. И я стараюсь сломать этот стереотип. Между дирижером и оркестром должна быть связь, контакт, чтобы они понимали и улавливали малейшие жесты и чувствовали друг друга. У каждого оркестра есть свои особенности - психологические, ментальные, национальные. Важно то, с какой энергией ты предстаешь перед оркестром. Секрет хорошего исполнения - в индивидуальном подходе к каждому произведению. А успех постановки зависит от многих факторов, и один из важнейших - смог ли дирижер прочувствовать оркестр. Очень приятно, когда твою работу могут понять и оценить", - говорит Туран Манафзаде и мечтает создать собственный оркестр.

На выбор такой редкой для женщины профессии повлиял отец и брат, которые пять лет назад посоветовали Туран попробовать себя в этой сфере. И получилось! Ныне она заканчивает курс дирижёрского искусства у итальянского маэстро Антонио Пиролли, и впервые выступила в Баку в качестве дирижера, по праву завоевав овации зрителей, среди которых были депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, вокалист и композитор Гасым Халилов, заслуженная артистка Мелек Абасзаде и другие.

Вечер был посвящен Международному женскому дню 8 марта, и поэтому оркестр также состоял из представительниц прекрасной половины человечества. В концертной программе также приняли участие вокалисты Фидан Гаджиева, Фарида Меликова, Наргиз Алиева, Ойа Эргюн, музыканты - Натаван Гасанова, Гюльгюн Абилова (канон), Хумай Гадирова (уд), Рафига Гулузаде (пиано), Мехсети Джаббарова (саз), Джанель Наджафли (скрипка) и другие. Прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

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