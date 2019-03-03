Иллюстратор Джамиля Алиева, которая на своей странице @just_art_gallery делится невероятными работами, позволяет увидеть в окружающем нас мире немного волшебства. За ее яркими модными иллюстрациями и преобразившимися фотографиями города следит около 17 тысяч фолловеров.

Джамиле 23 года. Она окончила Университет Хазар, училась на переводчика. Рисованием девушка занималась с самого детства. Родители, заметив ее немалый интерес к рисованию, решили отдать на занятия. Научившись базовым навыкам, она осознала, что отдает предпочтение одежде, дизайну, передаче материала, стиля и т.п. на бумагу. Параллельно с обучением в университете Джамиля серьезно занималась иллюстрацией и открыла страницу в социальной сети Instagram @just_art_gallery.

Но большим успехом славятся не только ее модные эскизы, но и волшебные манипуляции, где холстом для нее служат фотографии родного города.

Так особую популярность обрели последние работы Джамили, где небо над Баку преображается, превращаясь в картины эпохи ренессанса.

Н. Гасымова