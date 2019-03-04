Звезда российского юмора Юлия Ахмедова: "Я много лет мечтаю приехать в Баку"
Известная российская актриса, звезда юмористического телешоу Stand Up Юлия Ахмедова впервые рассказала о своих азербайджанских корнях и мечте прилететь в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Azerbaijan, Ахмедова отметила, что с гордостью относится к своей нации.
"Мой отец азербайджанец, вся папина линия - азербайджанцы, а мама - украинка. Я - мультинациональный человек. У меня в Азербайджане живут родственники, но, к сожалению, связь с ними потеряна. К счастью или несчастью, так получилось, что мой отец - военный, поэтому мы очень часто переезжали из одной страны в другую, поэтому у меня нет родного города. Национальная принадлежность у меня в сердце", - отметила Ахмедова.
Актриса много лет мечтает приехать в Баку, но никак не может найти для этого времени.
Юлия Ахмедова окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. В 2005 году переехала в Москву. С 2003 по 2012 год была капитаном команды-финалиста Премьер-лиги КВН "25-ая". Является многократной обладательницей звания "КВНщица года". В 2008 году работала сценаристом телесериала "Универ".
С 2012 года является креативным продюсером телешоу Comedy Woman, а с 2013 года - единственной девушкой-участницей и продюсером проекта Stand Up.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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