Известная российская актриса, звезда юмористического телешоу Stand Up Юлия Ахмедова впервые рассказала о своих азербайджанских корнях и мечте прилететь в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Azerbaijan, Ахмедова отметила, что с гордостью относится к своей нации.

"Мой отец азербайджанец, вся папина линия - азербайджанцы, а мама - украинка. Я - мультинациональный человек. У меня в Азербайджане живут родственники, но, к сожалению, связь с ними потеряна. К счастью или несчастью, так получилось, что мой отец - военный, поэтому мы очень часто переезжали из одной страны в другую, поэтому у меня нет родного города. Национальная принадлежность у меня в сердце", - отметила Ахмедова.

Актриса много лет мечтает приехать в Баку, но никак не может найти для этого времени.

Юлия Ахмедова окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. В 2005 году переехала в Москву. С 2003 по 2012 год была капитаном команды-финалиста Премьер-лиги КВН "25-ая". Является многократной обладательницей звания "КВНщица года". В 2008 году работала сценаристом телесериала "Универ".

С 2012 года является креативным продюсером телешоу Comedy Woman, а с 2013 года - единственной девушкой-участницей и продюсером проекта Stand Up.