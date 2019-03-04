Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о проведении открытого мастер-класса по вокалу народной артистки СССР, заведующей кафедрой вокального искусства РИТИ-ГИТИС, профессора Тамары Синявской. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на сайт Фонда.

Принять участие в мастер-классе смогут студенты вокальных отделений музыкальных вузов и молодые артисты музыкальных театров от 22 до 30 лет, приславшие заявки и видеозаписи (2-3 произведения) на электронный адрес Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Мастер-классы пройдут 30 и 31 марта 2019 года в Москве.

Подробно с информацией о мастер-классах можно ознакомиться на сайте Фонда.