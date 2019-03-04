В Центре Гейдара Алиева 11 мая с участием известных представителей оперного искусства Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова будет представлена концертная программа "С любовью к Азербайджану". Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

В концертной программе, состоящей из различных оперных арий, исполнителям будет аккомпанировать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Анна Нетребко (сопрано) - одна из выдающихся оперных певиц России XXI века. Благодаря создаваемым образам, смелому и драматическому репертуару она занимает важное место в истории оперного искусства.

В 2007 году Анна Нетребко вошла в список 100 самых влиятельных лиц мира известного американского журнала "Time''. Народная артистка России и лауреат Государственной премии Анна Нетребко удостоена многих наград в различных странах, в том числе орденом Азербайджана "Достлуг" за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в сфере музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

В ее дискографию входят оперы, концертные программы, а также ставшие бестселлерами соло-альбомы и дуэты с супругом Юсифом Эйвазовым.

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