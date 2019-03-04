ДИВА! Кто она, сколько смысла мы вкладываем в это слово? Дивой может быть только артистка, или в каждой женщине живет ДИВА? Найти точное определение этому термину бакинцам помогла блистательная звезда, народная артистка Украины Ани Лорак.

Лорак привезла в столицу Азербайджана невероятное шоу DIVA, которое было представлено в Бакинском конгресс-центре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С Баку у Ани Лорак отношения особые - здесь певицу любят давно и очень сильно, и сама артистка не раз в своих интервью признавалась в бесконечной любви к Азербайджану. Концерты Лорак в Баку всегда проходят при полном аншлаге, но шоу DIVA поклонники ждали с особенным предвкушением. За шоу DIVA Ани Лорак получила награду MUSICBOX 2018 в категории "Шоу года", о шоу снят фильм, а социальные сети заполнены восторженными отзывами тех, кому уже посчастливилось увидеть детище артистки.

В Баку полный зал зрителей затаив дыхание ждал начала программы - и вот свет, музыка и на сцене она - Дива! Ани Лорак артистка невероятная, она стирает грани реальности и уносит публику на другую планету, где есть только она.

DIVA - это фантастическая история о настоящей женщине, живущей в разные времена. Женщине, которая сделала себя сама и доказала, что мечты способны сбываться. Дива - это та, которая умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро одарила природа - женственностью, красотой и талантом. И все это она - Ани Лорак. DIVA - это шоу-перевоплощений, и действительно, сколько образов воплотила в программе Лорак. Она - нежная, сильная, ищущая свое счастье, она женщина, которая завораживает и вызывает восторг.

Шоу - это откровенный перформанс, где есть только одна главная роль, и эта роль - Ани Лорак.

А еще шоу DIVA - это сложные декорации, мощный звук и светоэффекты, невероятные вокалисты, музыканты, танцоры, потрясающие дизайнерские костюмы. Каждый номер программы - новая трансформация, новая история, новый мини-спектакль.

Невозможно передать, все чувства, которые испытала публика, присутствующая на шоу. Это было - грандиозно и феерически. Ани Лорак исполнила свои хиты и новые песни, а публика пела с ней. Певица открыла бакинцам свое сердце, а они наполнили его любовью.

И если спросить у тех, кто был на концерте: "Кто для вас Дива?". Ответ последует незамедлительный: "Дива - это Ани Лорак!".

Уже после концерта на своей странице в Instagram Ани Лорак написала: "Это просто невероятный вечер! Спасибо за ваше тепло и любовь!". И мы верим, что эта любовь с Ани Лорак будет всегда.